看病下棋樣樣行　兩岸科創撼台胞

台胞們觀展（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京7月5日電（實習記者 邱姿爽）7月4日下午14時，台灣同胞們來到2025兩岸青年峰會活動的第三站——兩岸科創中心，台胞們在科創中心親身體驗人工智能、機器人等前沿科技，感受兩岸協同創新的活力。



在兩岸科創中心，講解員為大家展示了兩岸產業協同創新和融合發展的現狀及未來，她提到，新質生產力是推動兩岸產業升級和創新發展的關鍵力量。兩岸在電子信息、生物醫藥、新能源等領域都有著深厚的技術積累和人才儲備，通過加強兩岸的科技創新合作，能夠整合資源、優勢互補，加速科技成果的轉化和應用，為兩岸青年提供了更多的就業機會和發展空間的同時，也為兩岸經濟的繁榮注入新的活力。



機器人展區內，講解員向大家播放了今年上半年在北京亦莊舉辦的全球首個人形機器人半程馬拉松的記錄視頻，許多台胞們都表示之前有在社媒上瞭解到這一賽事，今天親眼目睹到了該活動的獎牌時，都露出了驚嘆的神情。講解員介紹說，這一賽事不僅展示了人形機器人在運動能力和智能控制方面的巨大進步，更是兩岸及全球科技企業和科研團隊交流合作的成果體現。



接著，大家來到了人工智能交互體驗區。在這裡，台胞們親身體驗到人工智能在教育、醫療、娛樂等多個領域的創新應用。台灣同胞們紛紛停下腳步，圍觀並體驗與人工智能象棋機器人的對弈。當機器人的“卒”被巧妙地擺放到“將軍”的位置時，台青們不禁驚嘆：“這該怎麼走？它（機器人）實在是太厲害了！”



在生物技術和大健康展覽處，許多台胞們都嘗試使用展內人工智能機器的健康檢測功能。有台青表示：自己本身是敏感性體質，這項技術居然可以通過掃描面部、舌頭和手指的方式，準確地識別出她的敏感體質，她對這項技術的精準度和便捷性贊不絕口。



在參觀過程中，不少台胞表示，兩岸科創中心的展示讓他們看到了兩岸科技合作的巨大潛力和廣闊前景，回到台灣後也會建議身邊的朋友們來訪大陸，親眼見證大陸科技的高速發展和兩岸科技合作的魅力。他們希望未來能有更多這樣的交流活動，進一步推動兩岸在科技領域的深度融合與共同發展。

