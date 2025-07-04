建設銀行：深入推進重點領域腐敗治理

中評社北京7月4日電／據中央紀委國家監委網站消息，今年以來，中央紀委國家監委駐建設銀行紀檢監察組堅持以黨的創新理論統領紀檢監察一切工作，深刻把握一體推進“三不腐”的方針方略，深入推進重點領域腐敗綜合治理。



“往哪裡打、打什麼”，是打好攻堅戰的首要問題。對金融行業，特別是國有商業銀行而言，信貸和集中採購是典型的權力集中、資金密集、資源富集領域。駐建設銀行紀檢監察組牢牢把握金融腐敗與金融風險相互交織，重大違規與金融腐敗相伴相生的特點，會同建設銀行黨委全面啟動信貸和集中採購領域腐敗綜合治理。



堅持以辦案帶動全局，“老虎”“蒼蠅”一起打，貪污賄賂、失職瀆職一起查。聚焦各級機構“一把手”和領導班子成員、部門負責人、客戶經理、採購人員等重點群體，將明顯背離業務邏輯、可能造成嚴重損失的重大違規和插手干預權力運行的關鍵環節作為切入點和突破口，順藤摸瓜、循線深挖腐敗問題。注重對“案中案”的深度挖掘，及時查處“圍獵者”、共同作案人員等相關人員的違紀違法問題。緊盯違法發放貸款、違規出具金融票證、“逃逸式”辭職等行為，嚴肅查處濫用職權、違規決策造成銀行資產損失等問題，不斷拓展案件查辦的深度和廣度。



駐建設銀行紀檢監察組堅持將腐敗案件“打開來看”，由“病樹”看“森林”，統籌推進削減腐敗存量、遏制腐敗增量與保護幹部、防範化解金融風險、健全長效機制，通過嚴肅查處一批嚴重違規違紀違法案件，前移關口、層層設防，不斷提升綜合治理的整體效應。



深刻把握重點領域腐敗與重大違規相伴相生的外在表現，嚴肅查處一批重大違規問題。壓實職能部門監督管理責任，建立重大違規常態化全流程管理機制，緊盯違規嚴重的經營單位和重點項目，以及貸前調查、貸款審批、採購需求管理、供應商管理等關鍵薄弱環節，“找准重大違規事”“找出關鍵責任人”，加大對重大違規行為的發現、查處和問責力度，由基於案件或損失的事後問責，轉變為基於違規的事中問責，強化制度剛性約束。



深刻把握作風問題與腐敗同根同源、互為表裡的內在聯繫，嚴肅查處一批信貸及採購人員違反廉潔紀律、工作紀律問題。對與管理服務對象有不當資金往來或違規收禮、吃請等違紀問題，發現一起嚴肅查處一起，同步調離原崗位並給予一定年限的從業限制。