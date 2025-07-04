王毅：中德應共同做多邊主義的倡導者

中評社北京7月4日電／當地時間7月3日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在同德國外長瓦德富爾共同會見記者時表示，本次中德外交與安全戰略對話全面、務實、坦誠並富有建設性，增進了彼此理解，擴大了雙方共識。雙方都認為，應沿著相互尊重、求同存異、互利共贏的正確軌道，推動中德全方位戰略伙伴關係取得新的發展。



新華社報導，王毅說，今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年和聯合國成立80周年，但單邊主義、保護主義、強權霸凌行徑正在給世界帶來嚴峻挑戰。在百年變局加速演進背景下，大國應當勇立潮頭、擔當作為，順應世界多極化必然趨勢和經濟全球化時代潮流，堅定站在歷史的正確一邊。作為世界第二、第三大經濟體，中德應加強交往、深化合作，共同做好三件事。



一是夯實兩國關係根基。5月下旬，習近平主席同默茨總理通電話，為中德關係發展作出戰略指引，明確努力方向。雙方要落實好兩國領導人重要共識，籌備好下階段高層交往。中方歡迎默茨總理年內訪華，並就盡快舉行第八輪中德政府磋商達成共識。中方讚賞德國政府重申堅持一個中國政策，相信德國會像中國無條件支持德國統一一樣，支持中國為實現完全統一作出的努力。要確保台海和平，就必須堅決反對“台獨”行徑，尤其不能向“台獨”勢力發出錯誤信號。



二是提升雙邊合作質量。中德互為各自地區最大貿易伙伴，雙邊貿易額連續9年超過2000億美元。對華貿易支撐起100萬德國就業崗位，中國市場吸引了5000多家德企在華投資興業。加強互利合作是中德雙方的“必選項”，是兩國關係的“壓艙石”，也同德國新政府聚焦經濟發展的施政目標相吻合。雙方還就各自的經貿關切進行了深入探討，一致同意為務實合作搭建更為穩定、可預期、可信賴的政策框架。中國加快走向現代化將為德國和歐洲企業提供新的發展機遇。中德在綠色轉型、人工智能、量子技術等前沿領域有著廣闊前景，雙方拉緊利益紐帶，追求命運與共，才能有效抵禦外部風險挑戰。



三是踐行多邊主義。歷史一再證明，開放交流始終是人類發展進步的正確方向。在21世紀的今天，我們不需要以關稅構築新的壁壘，更不應以意識形態挑動陣營對抗。我們堅信，多極化和全球化就像長江和萊茵河，奔流不息、永遠向前。今年是中歐建交50周年，中方期待舉辦包括中歐領導人會晤在內的各種重要活動。希望德國在歐盟發揮積極作用，推動中歐加強協調、深化合作，攜手為全球治理作出新的貢獻。



王毅強調，國際形勢越複雜，大國越要加強協調。風險挑戰越突出，各國越要增進合作。當前形勢下，中方願同德方一道，秉持正確史觀，不忘建交初心，加強戰略溝通，堅持求同存異，深化務實合作，共同做多邊主義的倡導者、自由貿易的捍衞者、開放發展的貢獻者，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。