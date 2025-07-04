全球汽車業格局重構　迎來中國時代

中評社香港7月4日電／全球汽車業正經歷百年未有之權力重構，當歐美日韓車廠主導全球車市格局持續百年後，中國車廠正以雷霆之勢改寫歷史。最新統計顯示，在全球市值排名前50大車廠中，中國車廠佔據17席，佔比高達34%，創下歷史新高。



中國騰訊新聞汽車自媒體“象視汽車”今（4）日刊文指出，這場由電氣化與智慧化驅動的產業革命，正將全球汽車工業推向“中國時代”。



資本市場的數據最具說服力。截至周二（1日）收盤的全球車廠市值排行榜上，特斯拉（TSLA－US）以9685.7億美元繼續領先，豐田以2238.2億美元居次，中國車廠小米（01810－HK）和比亞迪（002594－CN）（01211－HK）分別以1979.3 億美元和1288.2億美元的市值強勢佔據第三和第四，其中小米自去年3月發表首款車型SU7以來，市值增幅高達四至五倍，距離豐田僅差25%。比亞迪則以去年427萬輛、今年上半年214.6萬輛的全球銷售成績，持續驗證其市場統治力。



更值得關注的是，與去年底相比，小米和比亞迪市值分別成長76.71%和30.97%，而特斯拉同期下滑25.28%、豐田下跌14.80%，法拉利、賓士等傳統豪強的增幅更是相形見絀。



中國車廠的集體崛起在市值榜單上形成群聚效應。全球前50強中，中國車廠不僅數量創下17家的歷史紀錄，更呈現多點開花的態勢。



賽力斯與理想作為新勢力代表，超越眾多傳統車廠分別位居第16、第20，小鵬、零跑、蔚來、極氪等造車新秀悉數上榜，而上汽、長城、吉利等傳統巨頭依然穩健。



文中指出，這份成績單背後是中國車廠在中國市場攻守轉變的深刻變革，四十年合資主導格局已被打破，國產車市佔率從 40% 飆升至 70%，合資品牌漸淪配角。



中國汽車業的崛起更體現在全球化旅程的突破。根據中國海關數據顯示，中國汽車出口量從2020年的108萬輛暴增至2024年的641萬輛，四年間增長近六倍，超越德日韓躍居全球首位。比亞迪、奇瑞等車廠在東南亞、南美洲等地投入工廠，加速全球化佈局。



文末還稱這場中國車廠的逆襲絕非偶然，當傳統汽車強國深陷燃油車紅海競爭時，中國車廠正抓住電動車的歷史機遇。在國家戰略推動與產業協同創新下，從三電技術突破到智駕研發，從供應鏈體系重建到商業模式創新，中國汽車業正以全產業鏈優勢，在全球汽車權力版圖上烙下鮮明的中國印記。