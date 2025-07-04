王毅談中歐建交50年重要啟示

中評社北京7月4日電／當地時間7月3日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在柏林同德國外長瓦德富爾共同會見記者並現場回答提問。



新華社報導，王毅說，今年是中歐建交50周年，承前啟後、繼往開來。中歐合作從無到有、從小到大。現在每一天貿易額相當於過去全年的貿易總量。中歐關係也不斷邁上新的台階，已結成全面戰略伙伴。我們應以建交50周年為契機，全面總結並確認歷史留給我們的重要啟示，那就是：中歐關係的定位是伙伴，主流基調是合作，關鍵價值是自主，發展前景是共贏。雙方應通過今年的高層往來，珍惜前人為此付出的心血，弘揚來之不易的合作精神，共同開闢中歐關係下一個更加堅韌自主、更加成熟穩定、更加目光遠大的50年。



王毅表示，現在有人試圖唱衰中歐關係，或者把具體問題擴大化，把經貿問題泛安全化，或者抱持對華偏見不放，把自己包裹在虛假信息的繭房中，但否認過去的成果就看不清未來的方向，不尊重前人的努力就是否定現在的自己。時代進步的潮流不可阻擋，中歐關係只會繼續前行，不會停滯，更不會倒退。中國對歐政策保持穩定性和連續性，我們支持歐洲一體化，支持歐洲戰略自主，支持歐洲成為多極格局中的重要一極。無論歐洲處於順境還是逆境，中國的政策從未改變。無論國際和歐洲形勢如何變化，中國的立場一以貫之。



王毅強調，當今國際形勢亂象頻生，而中國是世界上最重要的穩定力量、最可預期的確定因素。在和平與安全問題上，中國是世界上記錄最好的大國，我們從不策劃戰爭，也不參與衝突，更不搞什麼地緣爭奪。在全球經濟發展復甦上，中國每年對世界經濟增長的貢獻率達30%左右。我們還在加快推進高水平開放，營造更加市場化、法治化、國際化營商環境。在國際和地區爭端上，中國堅持通過對話協商政治解決，反對使用武力，反對單邊制裁，堅守不干涉內政原則，維護了廣大發展中國家尤其是中小國家的正當權益。



王毅強調，中國的發展是當今世界和平力量的增長，中國就在這裡，我們願向世界各國包括向希望同中國合作的歐洲國家張開臂膀，分享機遇，共同呵護好人類唯一居住的星球，共同構建人類命運共同體。