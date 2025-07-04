中德舉行第八輪外交與安全戰略對話

中評社北京7月4日電／當地時間7月3日，中共中央政治局委員、外交部長王毅同德國外長瓦德富爾在柏林舉行第八輪中德外交與安全戰略對話。



新華社報導，王毅說，今年是中歐建交50周年，中德全方位戰略伙伴關係也開啟了新的10年。中歐、中德關係步入承上啟下的關鍵節點。中德關係發展得好，不僅將帶動中歐關係整體向好，對世界的穩定發展也具有重要意義。作為全球第二和第三大經濟體，中德肩負重要國際責任，承載各方期待，應攜手並進，對彼此互信再確認，對兩國合作再鞏固，對雙邊關係再深化。面對當前變亂交織的國際局勢特別是保護主義、逆全球化、單邊霸凌大行其道，中德更需要加強戰略溝通協作，以中德關係的穩定性為世界注入更多確定性，共同倡導並踐行多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章為基礎的國際關係基本準則，致力於發展更加可靠、穩定、可預期的全方位戰略伙伴關係。



王毅表示，前不久，習近平主席同默茨總理通電話，為下階段中德關係發展指明方向、定下基調。中德關係歷經國際風雲，始終保持穩定發展，最重要的經驗就是秉持相互尊重、求同存異、合作共贏的相處之道，這是中德關係持續發展的根本邏輯。中德歷史文化、社會制度不同，存在差異很正常，關鍵是增進瞭解互信，冷靜理智看待分歧。中方將中德關係置於中國外交重要位置，讚賞德國新政府在發展對華關係上秉持積極理性態度，希望德方像當年中國無條件支持德國統一一樣，支持中國為實現國家完全統一作出的努力，恪守一個中國原則。德國作為歐盟核心大國為推動中歐關係作出了積極努力，希望德方繼續為中歐關係發展發揮建設性作用。



瓦德富爾表示，德方願同中方成為彼此可信賴、可預測的合作伙伴。當今時代充滿危機挑戰，德中保持密切溝通協作十分重要。兩國交往歷史悠久，伙伴關係基礎良好，在許多問題上有著共識，同時能秉持相互尊重和建設性態度妥處分歧差異。期待同中方密切交流交往，繼續加強雙邊合作。德國政府堅定奉行一個中國政策。



雙方還就烏克蘭危機、伊朗核問題、中東局勢和多邊戰略協作等深入交換了看法，一致同意繼續密切溝通協調，為推動停火止戰、和平解決爭端作出努力和貢獻。