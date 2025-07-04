美國會通過“大而美”法案加劇債務擔憂

中評社北京7月4日電／美國國會眾議院3日下午以218票贊成、214票反對的表決結果通過了總統特朗普推動的“大而美”稅收與支出法案。美國國內擔憂該法案將進一步加劇美國財政赤字與債務風險。



新華社報導，“大而美”法案是特朗普2025年初重返白宮後推出的標誌性立法議程。該法案主要內容包括延長特朗普在其第一個任期內于2017年通過的企業和個人減稅措施，讓小費和加班工資收入免於納稅等，其核心條款是降低企業稅。



該法案因造成聯邦援助削減、長期債務增加和為富人及大企業減稅等而備受爭議。《紐約時報》指出，這一法案使美國走上新的、更危險的財政道路。初步分析顯示，該法案不僅會在未來10年使美國赤字增加約3.3萬億美元，還會減少國家幾十年內的稅收收入。此種缺口可能會導致美國的財政軌跡開始發生翻天覆地的變化，並加劇債務危機的擔憂。



美國智庫曼哈頓研究所高級研究員里德爾表示，這可能是自20世紀60年代以來最昂貴的一項立法。危險在於，在赤字已經大幅增長的基礎上，國會又將增加數萬億美元新借款。曾在奧巴馬總統任期內擔任經濟顧問委員會主席的傑森·弗曼指出，該法案可能使立法者更難控制債務。



目前，美國國債已高達36.2萬億美元。美國媒體指出，在美國債務已達歷史高位的情況下，該法案將進一步擴大結構性赤字。“美國日益增長的債務負擔將懲罰子孫後代。”



此前，由於美國政府債務及利息支出增加，國際信用評級機構穆迪5月下調了美國主權信用評級，這是第三家下調美國主權信用評級的主要國際評級機構。



“大而美”法案已于本月1日獲參議院通過。白宮3日說，特朗普定於4日，即美國“獨立日”當天簽署該法案，使其生效。