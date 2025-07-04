北京處置一批短視頻領域惡意營銷問題賬號

中評社北京7月4日電／據新華社報導，記者4日從北京市網信辦獲悉，今年4月中旬以來，北京開展“清朗·整治短視頻領域惡意營銷亂象”專項行動，督促屬地網站平台集中整治惡意虛假擺拍、散布虛假信息、違背公序良俗、違規引流營銷等惡意營銷亂象，依法依約處置了一批違法違規賬號。



在北京市網信辦公布的惡意虛假擺拍類案例中，賬號“＊＊愛玩車”利用“磕頭求雨”賣慘擺拍，打著“助農”“扶貧”名義，編造悲慘劇本引流斂財。“古哥＊＊”等賬號擺拍發布或借助山區農村兒童生活貧困、教育條件艱苦等內容，以扮慘博同情的方式引流吸粉。相關賬號已被抖音、百度依法依約禁言，同步暫停營利權限。



在散布虛假信息類案例中，賬號“是小＊＊”發布自殺信息，經相關部門核查為該用戶故意編造“自殺離世”虛假信息。賬號“＊＊＊＊東方”通過剪切拼凑方式捏造“某地發洪水”虛假信息及畫面。相關賬號已被抖音、快手依法依約關閉。



在違背公序良俗類案例中，“攝影師＊＊”“街拍＊＊＊”“街角＊＊＊”等賬號以記錄真實生活街拍為名，在路人不知情或未經路人明確同意的情況下，發布傳播可能侵犯他人肖像權、隱私權內容。賬號“＊＊冉”頻繁發布“深夜送女孩回家”為主題的視頻，存在博眼球換流量問題。“甜心＊＊＊”等賬號在地鐵等公共場所偷拍並發布視頻，配文中刻意植入低俗、“軟色情”元素，誘導用戶進行低俗互動評論。相關賬號已被抖音、百度依法依約禁言，同步暫停營利權限。



在違規引流營銷類案例中，“心可＊＊”等賬號打造悲慘人設，冒用外賣員身份編造“苦情”劇情，借公眾善意實施賣慘營銷。相關賬號已被百度依法依約禁言，同步暫停營利權限。賬號“＊＊姐妹”編造“被父母拋棄”“身中14刀縫140針”等悲慘情節，批量發布同質化文案，借公眾善意博流量營銷。相關賬號已被快手依法依約關閉。



