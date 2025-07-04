全國青聯十四屆全委會全國學聯二十八大閉幕

中華全國青年聯合會第十三屆全體會議和中華全國學生聯合會第二十七次代表大會。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月4日電／據人民日報報導，中華全國青年聯合會第十四屆委員會全體會議、中華全國學生聯合會第二十八次代表大會完成各項議程，3日在京閉幕。



全國青聯十四屆全委會、全國學聯二十八大認真學習了習近平總書記重要賀信和黨中央致詞。



會議分別通過了關於全國青聯第十三屆常委會工作報告的決議、關於全國學聯第二十七屆委員會工作報告的決議，全面總結了在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下青聯、學聯過去五年的工作，對未來五年青聯、學聯工作、建設和改革作出部署。會議認為，青聯和學聯組織必須堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護”，肩負時代重任，銳意改革創新，勇於自我革命，更好團結帶領廣大青年和青年學生在黨的旗幟下奮進新征程、創造新業績。



會議分別通過了關於《中華全國青年聯合會章程（修正案）》的決議、關於《中華全國學生聯合會章程（修正案）》的決議，決定將堅持中國共產黨的全面領導，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”等內容寫入全國青聯章程、全國學聯章程。



全國青聯十四屆全委會選舉產生了全國青聯新一屆領導機構。團中央書記處常務書記徐曉當選為十四屆全國青聯主席，會議選舉產生18名十四屆全國青聯副主席，249名全國青聯第十四屆委員會常務委員會委員。



全國學聯二十八大選舉產生了由198個團體組成的全國學聯第二十八屆委員會。隨後舉行的全國學聯第二十八屆委員會第一次全體會議上，43個學校學生會組織當選全國學聯第二十八屆主席團團體，北京大學學生會當選全國學聯第二十八屆主席團體，李文鐸同學當選為二十八屆全國學聯主席。