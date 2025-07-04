特朗普談對烏軍援：“先保自己”

中評社北京7月4日電／據新華社報導，針對美國暫停對烏克蘭的部分軍事援助，美國總統特朗普3日表示，美國為烏克蘭提供幫助，但必須“先確保我們自己擁有足夠的武器”。



特朗普當天在馬里蘭州安德魯斯聯合基地答記者問時說，美國已經向烏克蘭提供了很多武器，也正在與烏方合作。他指責拜登政府對烏克蘭的軍援“掏空了我們整個國家”。



特朗普還提及當天上午與俄羅斯總統普京的通話，說通話“毫無進展”。美媒援引俄總統助理烏沙科夫的話說，特朗普和普京在通話中沒有討論美暫停對烏軍援問題。



美國國務院3日發表聲明說，美國國務卿魯比奧當天與北約秘書長呂特通電話，強調了特朗普優先解決烏克蘭衝突的意願，以及北約盟國日前在“海牙峰會宣言”中支持“烏克蘭持久主權”的承諾。



另據美國媒體報導，烏克蘭總統澤連斯基3日在丹麥訪問時表示，可能在接下來幾天內同特朗普通話。



美國白宮和五角大樓1日證實，美國暫停對烏克蘭的部分軍援。白宮發言人安娜·凱利在一份聲明中說，五角大樓在審查美國對全球其他國家的軍事援助後，“決定將美國利益放在首位”。



據美媒披露，美國防長數周前下令審核美國軍火庫存。除3年來的對烏軍援外，美國近期還空襲也門胡塞武裝、向以色列提供軍火並參與對伊朗空襲等，導致軍火庫存快速下降。