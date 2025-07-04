貴州做實接訪下訪工作　身入基層心入群眾

中評社北京7月4日電／據中央紀委國家監委網站消息，近日，面對前來回訪的紀檢監察幹部，貴州省銅仁市萬山區村民姚大爺高興地說：“多年前的老問題，終於得到瞭解決。”此前，萬山區紀委監委下沉接訪時，有群眾反映萬山鎮政府原二級主任科員姚某某涉嫌騙取國家退耕還林補助款問題。



經查，姚某某通過編造虛假退耕還林補助金名册，侵占群眾退耕還林補助金5萬餘元，涉及群眾40餘戶。最終，姚某某受到嚴肅處理，涉及資金全部退還給群眾。



信訪工作是瞭解社情民意的重要窗口。貴州省紀檢監察機關結合深化整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，拓寬信訪渠道、優化接訪方式，建立健全領導幹部接訪下訪制度機制，強化信訪舉報分析研判、問題解決，不斷提升辦信質效和群眾滿意度。



貴州省紀委監委領導班子成員帶頭開展接訪，並在省人民群眾來訪接待中心專門開設來訪接待窗口，建立由省紀委監委信訪室牽頭、相關內設機構配合的工作機制，輪流安排廳局級幹部、縣處級幹部入駐窗口接訪。今年以來，共接待群眾348批次456人次。畢節市紀委監委將接訪窗口搬到農村集市、農家院落、田間地頭，通過群眾會、院壩會等方式收集問題，近距離主動幫助化解群眾難題。安龍縣紀委監委組織紀檢監察幹部深入全縣15個鄉鎮（街道）設點擺攤，變群眾上訪為主動下訪、上門問訪。



貴州省紀委監委在不斷暢通信訪舉報渠道的同時，督促指導市（州）、縣（市、區）紀委監委規範信訪接待場所設置並公開信訪接待聯繫電話。安順市普定縣紀委監委採取“線上一對一”“線下面對面”方式，力求把情況摸清、把問題找准、把對策提實，做細做實信訪工作。



聚焦群眾反映集中、問題典型的信訪舉報，貴州省各級紀檢監察機關深入分析研判，有針對性地開展工作，切實提升群眾反映問題辦理實效。



貴州省紀委監委制定領導班子包信訪件工作機制等制度，委領導班子成員帶頭帶件到基層一線下訪，推動解決突出問題。“我們結合工作實際，配套制