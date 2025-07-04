世界氣象組織：極端高溫席捲歐洲

中評社北京7月4日電／據新華社報導，世界氣象組織3日發布公報說，歐洲多地正經歷極端高溫天氣，導致空氣污染激增，野火風險加大，居民日常生活受到嚴重影響。



根據公報，西班牙南部數日前記錄到了46攝氏度的高溫。法國大部分省7月1日和2日處於高溫警報下，多地氣溫超過40攝氏度，且該國6月30日經歷了有記錄以來6月最熱的一天。7月3日，高溫蔓延到本就持續遭受乾旱侵襲的歐洲多國，奧地利、波黑、塞爾維亞和斯洛文尼亞均發布了高溫紅色警報。葡萄牙、意大利、希臘、德國等國也在經歷高溫“烤”驗。



公報說，本次席捲歐洲的熱浪源自非洲大陸，高壓系統形成“熱穹頂”效應，將空氣壓縮至地表附近，導致氣溫升高。稀薄或缺失的雲層使得太陽輻射直達地表，進一步加劇了高溫現象，這類天氣模式可持續數日甚至數周，促成大範圍高強度的熱浪。由於城市熱島效應，極端高溫對人類健康的影響在城市中更明顯。同時，極端高溫還會增加空氣污染和野火風險。



公報說，今年6月歐洲多地出現創紀錄高溫，其異常性不僅體現在強度上，還在於發生時間的變化上，因為極端高溫通常出現在盛夏時節。除歐洲外，美洲、非洲、亞洲部分地區也正經歷遠高於平均水平的氣溫，而在正值冬季的南半球，阿根廷、智利、巴拉圭等國家6月經歷了破紀錄的寒潮。



公報指出，受人類活動引發的氣候變化影響，極端高溫正變得越來越頻繁和強烈。各國氣象水文部門發出的預警以及協調制定的高溫與健康行動計劃，對於保障公眾安全和福祉正變得愈加重要。