鄭任宗：勇擔時代責任　共推兩岸繁榮發展

中國國民黨中常委、青工總會總會長鄭任宗先生致辭（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京7月5日電（實習記者 邱姿爽）2025年7月3日，2025兩岸青年峰會在北京開幕，海峽兩岸的各界人士和青年代表700餘人出席了開幕式。中國國民黨中常委、青工總會總會長鄭任宗在開幕式上致辭。



鄭任宗表示，非常榮幸能夠作為台灣青年代表受邀參加2025兩岸青年峰會，並與大家分享自己的見解。作為一名來自台灣的青年，他重點談到了青年發展、創業和就業，特別是在中國大陸實現夢想的機會。在當今快速發展的時代，職業選擇變得更加多樣化，從科技創新到傳統產業、從新興產業到文化產業，機會無處不在。對於許多台灣青年而言，大陸的網絡市場和快速的經濟發展環境吸引了越來越多的台灣青年來到大陸創業或就業。



鄭任宗指出，青年是社會的未來，是民族復興的生力軍。新一代人在一個充滿機遇與挑戰的環境中成長，尤其是在兩岸關係日益深化的背景下，台灣和大陸的年輕人擁有更多相互交流、學習和合作的機會。儘管民進黨當局不斷阻礙兩岸人民的交流和往來，但他強調，自己將會韜光俟奮，繼續推動青工會的工作，致力於加強兩岸青年的交流合作，提供更多機會讓兩岸青年互相學習、相互指導。



鄭任宗強調，未來兩岸青年不僅要為社會創造財富，更要勇敢地承擔時代賦予的責任，攜手為兩岸繁榮發展貢獻力量。他表示，兩岸同胞同根同源、血脈相連，未來兩岸青年應當加強合作與交流，在經濟、文化等各領域攜手共進，共同推動兩岸繁榮發展。大陸為台灣青年提供了一個廣闊的舞台，台灣青年應當抓住機遇，努力學習和創新，在兩岸交流中實現個人與社會的雙贏。



最後，鄭任宗祝願在場的兩岸青年朋友們堅定信心，勇敢追夢。在中華民族偉大復興的道路上，希望大家能共同書寫屬於自己的光輝篇章。