“進士索面”飄香巴西　慰藉“舌尖鄉愁”

中評社北京7月4日電／據中國僑網消息，近日，包裝精美、總重2噸的浙江瑞安“進士索面”近日運抵巴西聖保羅，撫慰當地僑胞“舌尖上的鄉愁”，也讓更多當地民眾瞭解到這種歷史悠久的中國地方特色美食。



“進士索面”是浙江瑞安曹村鎮傳統美食，該鎮歷史上曾走出82名進士，被稱為“中華進士第一村”，“進士索面”就得名於此。



巴西瑞安商會會長婁建權告訴中國僑網記者，“進士索面”選料考究，需經手工拉制後再上架晾曬，根根纖細如銀絲、潔白柔韌，在瑞安當地是金榜題名、婚嫁祝壽、迎接貴客時常用的主食。



“對瑞安僑胞來說‘進士索面’是記憶中的家鄉味道，這次‘進士索面’來到巴西，不僅撫慰了僑胞的思鄉之情，也讓巴西民眾有機會品嘗地道、優質的中國特色美食。”婁建權說，“進士索面”抵達聖保羅當天，巴西瑞安商會在聖保羅佳合超市舉行了簽收儀式，吸引不少當地民眾駐足關注。



據介紹，今年2月，巴西瑞安商會永久名譽會長李雲鵬與曹村鎮成功簽署“進士索面”出海合作協議。經過銷路對接、審批報關、運輸接洽等前期準備，這批“進士索面”於5月從曹村鎮裝車發出，又經月餘，抵達巴西。



婁建權表示，希望通過此次嘗試，探索家鄉優質農產品出海之路，未來依托成熟渠道與經驗，推動更多家鄉特色產品走向國際舞台，以僑助農，以僑促貿。