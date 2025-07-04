中評社北京7月4日電／網評：打造地區航天和低軌經濟中心



來源：大公網 作者：湯家驊



2025／26年度財政預算案第48段表示：“低軌衛星是全球衛星發展的新趨勢，相關技術能廣泛應用於交通物流、智慧城市等領域。商務及經濟發展局（商經局）及通訊事務管理局辦公室正研究簡化審批營辦低軌衛星牌照的流程。”或許有人會問，低軌衛星究竟是什麼？



低軌衛星是近年來發展最急速、用途最廣泛的航天技術。最為人熟悉的例子是美國私人航天公司SpaceX透過“星鏈”（Starlink）低軌網絡衛星系統，提供覆蓋全球的高速網絡服務。SpaceX與另一間企業合作把低軌衛星技術引進東南亞，除提供高速網絡服務外，也提供地面勘測、互聯網架構、地理研究等服務，“星鏈”在俄烏衝突中更扮演著重要角色。新加坡亦正在爭取成為國際航天技術中心；據知現時已最少有兩間企業正積極研究低軌衛星發展及清除低軌碎片處理的重要工作。另外，東南亞多家初創公司如新加坡的NuSpace和印尼的PT Pasifik Satelit Nusantara亦積極發展地球觀察低軌網絡和遙距感應等高科技服務。



低軌衛星的功能實際上與我們息息相關，包括天氣預測、網絡及通訊、地理探測等，能為重要工作提供直接幫助，為快速通訊、交通物流、環境保護、智慧城市等範疇提供服務。有人會問既然如此，我國的航天事業在急速發展的航天經濟中占了什麼地位？答案是國家除了航天事業發展是世界上數一數二外，在低軌衛星事業上亦同樣是名列前茅。內地民營獨角獸企業銀河航天已建成我國首個低軌寬帶通信試驗星座“小蜘蛛網”；中國衛星網絡集團規劃的巨型通訊及監測電力系統之衛星星座更正積極發展“國網星座”，“國網星座”是一個由兩個子星座及12992顆衛星組成。“國網星座”的重要性在於加速全球網絡通訊，目標是與SpaceX等西方網絡衛星系統爭一日之長短。



那麼在國家領先的航天事業上香港可以扮演什麼角色？答案是，香港要用好“一國兩制”的制度優勢和國際金融中心地位，為內地低軌衛星企業提供金融、法律、保險等專業服務，包括助力相關企業在港上市集資、成立營運中心等。在這方面，香港有優良的金融、通訊、保險監管制度，享譽國際，絕對有條件成為國家和東南亞最理想的航天事業集資中心。

