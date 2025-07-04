央媒社評：落實中央八項規定，敢擔當善作為

中評社北京7月4日電／據新華社報導，讓廣大黨員幹部在推動高質量發展、加強基層治理、完成急難險重任務中擔當作為、服務群眾，是深入貫徹中央八項規定精神學習教育的題中之義。面對發展所需、群眾所盼，廣大黨員幹部要拿出敢於擔當、善於作為的主動性，恪盡職守、迎難而上，積極營造有利於幹事創業的良好環境。



隨著正風反腐一體深化，亂作為、假作為等問題得到有效遏制。然而，仍有不擔當、不作為等思維慣性盤踞在一些黨員幹部的思想深處。有的當慣了“二傳手”，善於“甩鍋”“傳球”；有的“為了不出事，寧可不幹事”，不敢動真碰硬；有的習慣“領導不批示，堅決不落實”；有的精於務虛表態，善作表面文章；還有的教條刻板，迴避矛盾、推諉拖延。



能否敢於負責、勇於擔當，最能看出一個幹部的黨性和作風。主動幹事擔事，完成好各項改革發展穩定任務，是幹部的職責所在，也是價值所在。不擔當不作為，不僅成不了事，而且注定壞事、貽誤大事。廣大黨員幹部要真抓實幹、務求實效，聚焦問題、知難而進，不好高騖遠、不脫離實際。



鼓勵黨員幹部主動擔當作為，要夯實思想根基。通過明方向、立規矩、正風氣、強免疫，讓廣大黨員幹部深學黨紀國法、悟透行為邊界，清除思想積弊、明確責任後果。要從查實效、求實績出發，經常關注黨員幹部狀態，增強對幹事創業的正向引導，樹牢造福人民的政績觀，鼓足幹事創業的精氣神，從而形成狠抓落實的好局面。



鼓勵黨員幹部主動擔當作為，也要營造良好環境。持續深化整治形式主義為基層減負，讓廣大黨員幹部有更多時間和精力幹工作、抓落實。在此基礎上，引導形成風清氣正的黨內政治生態，敢於為擔當者擔當、為負責者負責、為幹事者撐腰，讓黨員幹部以時時放心不下的責任感、積極擔當作為的精氣神為黨和人民履好職、盡好責。



