智慧駕駛連兩岸　科技交流促融合

台胞體驗無人駕駛接駁車（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京7月5日電（實習記者 邱姿爽）7月4日下午15時，台灣同胞們乘車前往2025兩岸青年峰會活動的最後一站——北京市高級別自動駕駛示範區，實地體驗自動駕駛技術，切身感受大陸智慧交通發展成果。



會場內，工作人員向大家介紹了自動駕駛技術的演進進程、發展現狀、主要問題及解決路徑等情況。



有台胞提問：“自動駕駛會不會替代司機的工作？自動駕駛有什麼意義和作用呢？”工作人員講解道，通過自動駕駛技術，可以開發出無人巡邏車、無人接駁車、robotaxi、無人配送等設施，從而更好地改善交通情況。而在此基礎上，還可以衍生出更多的職位：例如，為保障行車安全，將會設置安全員，實現對自動駕駛汽車的“一對多”監管；還會在每個區域安排網格員，並規定其在事故發生10分鐘內趕到事故點進行處理，且在後續出具安全報告等。



當工作人員介紹現有的智慧城市建設進程時，台灣同胞們紛紛發出贊嘆，認為要“集群力”實現多部門聯動合作、共同建設智慧城市這項大工程並不容易。工作人員還向大家播放了視頻，展示自動駕駛汽車如何通過“車路雲”一體化技術，避免“鬼探頭”等情況，實現安全護航。



活動最後，台灣同胞們紛紛試乘了示範區的無人駕駛接駁車。當接駁車平穩地行駛在馬路上時，台胞不禁向工作人員感嘆道：“是你在控制它嗎？我們居然在真正的路面上，不是搞假的！”



台胞提到，如果無人駕駛汽車電量耗盡怎麼辦？需要自行購買充電設備嗎？當聽到充電樁早已在大陸各城市普及時，她露出了驚訝而欣慰的神情，並表示沒想到大陸在自動駕駛和充電設施建設方面已經如此完善。



通過本次參觀體驗，台灣同胞們真切地感受到了大陸科技發展的速度和實力，也看到了智慧城市建設的巨大潛力。