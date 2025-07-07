中評現場：台青參訪北京豐台　點讚創新發展

（中評社 邱韵攝） 中評社北京7月7日電（實習記者 邱韵）7月4日上午，參加兩岸青年峰會的台灣青年代表團走進北京豐台區，先後參訪麗澤SOHO“城市雲客廳”、中關村科技園區豐台園展示中心及交控科技股份有限公司，實地感受北京的城市規劃與科技創新成果。參訪過程中，台灣青年們對各項展示表現出濃厚興趣，紛紛體驗互動項目，直呼“新奇有趣”。



代表團首站來到麗澤SOHO“城市雲客廳”，這座標誌性建築，以其流線型外觀和獨特的空間結構吸引了台青的目光。“整個建築的協調性和設計感很有趣，既有未來感，又充滿生活氣息。”來自台灣的參訪者小張表示，透過全景玻璃俯瞰城市景觀，讓他對北京的城市發展有了全新認識。



在中關村科技園區豐台園展示中心，代表團深入瞭解了大陸在航天航空、智能科技等領域的發展成就。展區內，LED互動屏、探測器模型展示和盾構機模擬體驗艙成為焦點。台灣青年們通過動畫演示和模擬操作，直觀感受大陸基建技術的先進性。“這是我第一次近距離接觸盾構機的工作原理，感覺特別厲害！”一位台青興奮地說道。



隨後在交控科技股份有限公司，代表團參觀了地鐵運營的檢測中心，深入瞭解了隧道挖掘技術、無人駕駛技術，並體驗了虛擬仿真駕駛艙。小李表示：“車廂智能檢測系統能實時監測乘客狀態，這種安全技術真的很先進，讓我對坐北京地鐵充滿期待。”



此次參訪活動涵蓋城市規劃、科技創新、智慧交通等多個領域，為台灣青年提供了近距離觀察大陸發展的機會。多位參訪者表示，實地交流增進了對大陸的瞭解，尤其是科技應用的快速進步令人印象深刻。