台青代表走訪產業園　科技賦能兩岸交流

（中評社 於澤洋攝） 中評社北京7月5日電（實習記者 於澤洋）2025年7月4日下午，兩岸青年峰會代表走訪參觀小米移動互聯網產業園。來自台灣的青年代表在工作人員的引領下有序進入園區。一行人饒有興致的參觀了小米汽車、手機以及智能家居等展區，體驗了最新的科技成果。參觀過程中，兩岸青年就科技創新理念、產品應用場景等話題展開熱烈交流，在互動體驗各類智能產品時，不時發出贊嘆與討論，現場氣氛熱烈非凡。



參觀過程中，小米SU7汽車成為大家關注的焦點。講解員用生動的解說迅速點燃了大家的好奇心，參觀代表就汽車的最高時速，起步速度以及多功能應用場景等性能問題與講解員進行了詳細交流與詢問。部分參訪人員還坐進車內，親自體驗汽車試駕，並拍照留念。



隨後，小米折叠屏手機憑借著精巧的外觀和強大的功能博得了大家的青睞。最後，在小米智能家居展區，智慧投影、智能廚房等一系列科技生活產品，讓大家駐足良久。其中，可以自動投喂、半年不用換水的智能魚缸引起了一位參訪人員的關注。她好奇的詢問，寵物貓狗是否也有類似的產品，在等到工作人員的肯定回復後，她難掩欣喜之情，並表示該產品在台灣地區也有廣泛需求。



此次兩岸青年峰會代表參觀小米科技產業園活動在輕鬆友好的氛圍中落下帷幕。活動中，台灣代表通過實地參觀、交流訪問，不僅加深了對科技創新產業的認識，更在分享觀點與經歷的過程中，增進了彼此的瞭解與友誼。本次活動是兩岸交流的生動縮影，展現出兩岸青年在科技領域相互學習、共同探索的積極態勢，不僅為兩岸交流合作注入了新活力，也為未來更多領域的互動探索提供了有益借鑒 。