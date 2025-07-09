多國專家：全球南方正積極參與國際秩序演變

第十三屆世界和平論壇第三場大會以“全球南方與世界和平繁榮”為主題（中評社 海涵攝） 中評社北京7月9日電（記者 海涵 助理記者 許思悅 梁夏欣 葉佳怡）7月4日上午，第十三屆世界和平論壇第三場大會“全球南方與世界和平繁榮”舉辦，印度原國家安全顧問希夫尚卡爾·梅農、印尼前外長哈桑·維拉尤達、前埃及外長納比勒·法赫米、中國國際交流協會副會長艾萍出席大會並發言。會議由清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通主持。



印度前國家安全顧問希夫尚卡爾·梅農表示，當前，全球南方在國際體系中有了更大的能動性，有以下幾點原因：一是，幾個全球南方國家在他們本國社會經濟發展中取得了非常出色的成就，這是他們可以在全球事務中發揮更大作用的物質基礎。二是，全球架構是破碎的，更為趨向地區化，大國競爭使全球南方國家面臨的地緣政治空間得到了拓展。所有的跨國問題，包括發展中國家的債務、氣候變化、能源革命、恐怖主義等等，都需要全球南方的參與。三是，西方“偽君子”的態度也在使全球南方團結起來。比如，西方國家對於以色列的態度和他們對俄羅斯入侵烏克蘭的態度形成鮮明對比，這樣的雙標做法團結了全球南方。“全球南方不一定是反西方的，但是西方的所作所為使得全球南方看起來像是反西方的。”談及全球南方當下能做什麼，他指出，在政治上，全球南方在塑造地區秩序方面發揮了作用，東盟就是很好的例子。如果希望推動多邊體系，就要讓全球南方發揮更大的作用。在經濟上，全球南方經濟在增長，並在不斷地朝著更少等級制、更多元化的方向塑造經濟秩序。



印尼前外長哈桑·維拉尤達在講話中重點闡述了全球南方的崛起及其對國際秩序的影響。他指出，當前國際關注點集中在西方主導秩序的挑戰上，如美歐分歧、全球貿易逆風等，但更值得關注的是由130個國家和經濟體組成的“全球南方”的崛起。這些國家占全球人口的3／4，貢獻了全球經濟增長的大部分，代表著未來的發展機遇。維拉尤達強調，全球南方並非正式組織，而是涵蓋亞非拉發展中國家的集合體，通過多邊聯盟和自貿協定建立聯繫。全球南方更注重務實的經濟合作與發展目標。其核心訴求是經濟發展和消除貧困，這使得它在當前國際對抗中保持相對中立。在地緣政治方面，維拉尤達認為全球南方已超越冷戰時期不結盟運動的作用，通過戰略投資、技術談判等方式參與大國競爭。他以印度為例，說明其通過平衡政策實現了高速經濟增長，同時與美國、俄羅斯、中國都保持良好關係。東盟作為全球南方成功案例，已成為第五大經濟體。因此，儘管全球南方尚未形成正式組織架構，但其通過經濟合作和地緣政治平衡，正在重塑國際格局。