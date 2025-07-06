台青：兩岸一家親　青年應多走動多瞭解

台灣王醫師（中評社 邱韵攝） 中評社北京7月6日電（實習記者 邱韵）台灣醫師王先生在2025年兩岸青年峰會期間接受中評社記者採訪。他表示，兩岸同胞是血濃於水的一家人，希望兩岸青年增進交流，共同書寫兩岸和平發展的美好故事。



王先生已經參加兩岸青年峰會多年。他認為，兩岸青年在峰會活動中進行良性的交流，消解誤會，增進瞭解，堅定了攜手向前的決心。王先生表示，“希望台灣青年可以來大陸走一走，看一看，真實地去感受，而不是被一些虛幻的謊言所迷惑。”



王先生回憶，自己初次進京時，正值新中國成立60周年慶典，此番經歷在他心中留下了深刻印象。隨後，他赴香港浸會大學攻讀中藥學碩士學位，期間因父親去世不得不回到家中安頓家業。直到2019年，他再度回到北京，進入同仁堂工作。“我帶著一些家族傳承下來的經驗來到同仁堂，剛開始時，藥房的同事經常來問我‘王醫師，這個藥可以這樣用嗎？’我都會很自信地說，‘沒事，我們祖輩一直是這麼用的。’”王先生表示，正是憑借家族的傳承與臨床實踐，他與團隊在工作中創造了不少“奇跡”——曾有患者因重症腎病被判定必須透析，同時伴有嚴重椎間盤突出，幾乎無法行走，但在團隊的精心治療下逐漸康復。



此外，王先生嘗試在京推廣在台灣發展較為成熟的“中醫家庭醫師”醫療模式。他指出，北京作為一個大型城市，居民就醫偏向於解決當下的問題，在人文關懷方面稍有欠缺。而家庭醫師可以有效提供情緒方面的幫助。目前王先生在同仁堂組建的團隊，已服務於周邊3000多個家庭。



除了在醫學領域的鑽研，王先生也熱衷於融入當地生活。他笑稱，自己喜歡和北京的老大爺們下棋、聊天，聽他們講述在這片土地上的溫情往事，這也讓他更深刻地體會到北京的獨特人情味。



談及北京的變化發展，王先生表示感受深刻。他認為，北京生活節奏比較快，是一個動態更新的城市，但不變的是北京市民對港澳台朋友的友善態度。王先生說，“北京是一個非常好的平台，感謝國家讓我在這裡有發光的機會。我也常跟我的台灣朋友們說，大陸有很大的發展空間，希望他們也來到這邊發展。”