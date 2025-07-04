俄軍大規模空襲烏克蘭　澤連斯基促美提供武器

中評社北京7月4日電／烏克蘭空軍4日稱，3日夜間至4日凌晨，俄軍使用539架無人機和10餘枚導彈對烏發動大規模空襲，空襲主要方向是基輔。這是繼6月29日俄軍大規模空襲後，俄方再次升級空襲規模。烏克蘭總統澤連斯基說，烏克蘭度過“殘酷的不眠之夜”，敦促美國繼續提供防空武器。



新華華社報導，烏空軍在社交媒體發文稱，俄軍從庫爾斯克州、奧廖爾州、布良斯克州、羅斯托夫州、克拉斯諾達爾邊疆區等地向烏發射539架無人機，其中超過330架為攻擊型無人機。俄軍還從利佩茨克州、布良斯克州、庫爾斯克州和沃羅涅日州發射1枚“匕首”高超音速導彈和10枚“伊斯坎德爾”導彈。截至當地時間8時（北京時間13時），烏防空火力共攔截476架無人機和2枚導彈，烏8處地點遭襲擊，33處地點被導彈和無人機碎片擊中。



基輔市長克利奇科在社交媒體上說，空襲造成基輔至少23人受傷。烏內務部長克利緬科說，基輔教育、醫療和交通基礎設施受損。烏國家緊急情況局稱，空襲造成基輔多棟公寓樓受損，超過450名救援人員和約100台設備投入救援。



“這是規模最大的空襲之一。”當地時間10時（北京時間15時）許，澤連斯基在社交媒體上寫道：“直到9時許，基輔的空襲警報才解除。這是個殘酷的不眠之夜。”



澤連斯基稱，烏克蘭空襲警報響起的時間，與美國總統特朗普與俄羅斯總統普京通話時間“幾乎同步”。他再次指責俄無意結束衝突，並表示，烏伙伴繼續支持烏防禦彈道導彈至關重要，“‘愛國者’系統及其導彈是真正的生命守護者”。澤連斯基敦促加大對俄制裁，並稱“這取決於我們的伙伴，尤其是美國”。



普京與特朗普3日通電話。特朗普說，雙方討論了多個事項，“但沒有取得任何進展”。特朗普政府1日證實暫停對烏部分軍援。特朗普3日說，美國須“先確保我們自己擁有足夠的武器”。他指責拜登政府對烏軍援“掏空了我們整個國家”。