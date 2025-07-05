台青：用真情譜寫音樂　用歌曲振興鄉村

台灣音樂人答記者問（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京7月5日電（實習記者 邱姿爽）台灣音樂創作人賴老師在2025兩岸青年峰會接受了記者的採訪。賴老師表示，自己正是在不停地用音樂創作的方式，帶領兩岸青年走進鄉村、振興鄉村；而音樂、電影等載體，其實可以跨越任何的阻礙與隔閡，更好地促進兩岸交流與合作。



在談及大陸如何激發她的音樂創作靈感時，賴老師提到，在兩岸交流的過程中，她創作了多首與春節和傳統文化相關的歌曲，特別是獲獎作品《回家》，是在她感受到大陸這邊親朋好友，如阿公阿嬤把自己當孫子孫女般對待的溫暖關懷下有感而發的。這首歌曲贏得了眾多台灣同胞的喜愛，也激發了他們想要親自探訪這片土地的願望，去親自見證“兩岸同根同源”的深厚淵源。



在談到為什麼要在鄉村振興中創作歌曲，賴老師說，她去到的鄉村中，阿公阿嬤們主要講閩南語，這讓自己感覺仿佛置身於台灣。“其實我們一走到那個村子以後，我們就覺得這應該是台灣吧？就覺得我好像沒有離開家。”賴老師回憶道。體驗到“家”的感受後，他們決定留下來，致力於當地的鄉村振興。賴老師也希望能夠將台灣的社區營造的方式與經驗帶入大陸的鄉村，形成不一樣的鄉村振興模式。



賴老師在身處大陸鄉村的8年裡，認識了許多志同道合的夥伴，共同致力於鄉村振興。賴老師表示，在這個過程中收穫了許多不同的視角，通過與夥伴們的交流，發現了自己的不足之處，同時也讓他們感受到了台胞們的活力與熱情。



在賴老師的感染下，許多台灣的朋友們也積極報名參與兩岸交流活動，這種雙向的互動交流，讓兩岸同胞的心更近了，也為兩岸關係的和平發展增添了新的活力。