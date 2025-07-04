烏克蘭遭美“減援”　前線態勢如何？

中評社北京7月4日電／俄羅斯總統普京與美國總統特朗普3日通電話，雙方就烏克蘭問題等議題交換意見。特朗普當天晚些時候稱，通話“沒有取得任何進展”。普京表示，俄羅斯不會放棄在烏克蘭實現既定目標。



新華社報導，美方日前暫停對烏克蘭的部分軍援，令正承受俄羅斯夏季攻勢的烏克蘭備受壓力。分析人士認為，美方出於優先保障自身防務需求和向烏克蘭、歐洲盟友施壓的雙重考量，暫停對烏部分軍援，此舉將削弱烏防空能力。俄軍目前佔據一定優勢，但短期內仍難取得決定性突破。



烏方防空承壓



美國白宮和五角大樓1日證實，美國暫停對烏克蘭的部分軍援。烏外交部副部長瑪麗安娜·貝莎2日呼籲美方不要拖延對烏軍援，同時強調繼續向烏方交付武器裝備特別是防空武器的重要性。



據多家美國媒體報導，被叫停的美方軍援包括“愛國者”防空系統導彈、155毫米高爆榴彈炮炮彈以及“獄火”導彈等。美國《華爾街日報》2日說，已運至波蘭的超過40枚“愛國者”和“毒刺”防空導彈已停止運往烏克蘭。



俄羅斯近日加大對烏導彈和無人機襲擊，烏方防空體系短板突顯。烏方稱，俄軍6月28日夜間至29日凌晨向烏方發射477架無人機以及60枚彈道導彈和巡航導彈，是俄軍迄今“最大規模空襲”。



有分析指出，美方暫停部分軍援將令烏防空體系雪上加霜。烏克蘭前議會議員萊西婭·奧羅別茨說，美制“愛國者”防空系統對於烏方抵禦俄導彈襲擊“至關重要且不可替代”。烏克蘭國家戰略研究所軍事分析師尼古拉·比利耶斯科夫認為，鋻於俄羅斯正在提升近程彈道導彈產量，若烏方無法獲得更多“愛國者”防空系統導彈將嚴重影響烏防空能力。

