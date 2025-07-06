蕭旭岑答中評：台青要用腳步認知真正的大陸

馬英九文教基金會執行長蕭旭岑在峰會現場接受中評社採訪（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京7月6日電（實習記者 劉一瑋）2025兩岸青年峰會7月3日在北京開幕。馬英九文教基金會執行長蕭旭岑在峰會現場接受中評社採訪時表示，台灣的年輕人衹有到大陸來用自己的雙眼見證用自己的雙腳實地走訪，才能夠打破信息繭房，希望通過持續、不間斷的交流，讓台灣青年真正認識大陸、親身體驗文化，用他們的判斷和語言去影響身邊的人。



回憶起前不久的台青敦煌之旅，蕭旭岑表示許多台灣青年在參訪敦煌莫高窟時深受觸動，紛紛感嘆“仿佛從課本走進了生命”，在實地感受中華文化的過程中，與中華文明重新建立起情感連結。尤其是在陽關古道，面對“西出陽關無故人”的意境，這些二十幾歲的年輕人坦言，過去在書本中讀到這句詩時未曾真正理解其中的情感，而當親身站在陽關之上，才真切體會到詩句中所承載的歷史情懷與文化厚度。他們在參訪過程中深入瞭解了張騫出使西域、左宗棠從河西走廊收復新疆等歷史事件，感受到前人足跡與精神感召力，紛紛表示自己重新認識到中華文化與中華文明對自身的深刻影響，意識到“自己是炎黃子孫、中華民族的一份子”。



蕭旭岑感慨，這趟旅程的安排意義非凡，而台灣青年給予的真切反饋更讓他深受感動。他指出，在民進黨長期推動“去中國化”的氛圍下，這些青年通過親身體驗，得以打破刻板印象。他還提到，近期台灣知名網紅“館長”在上海直播所引發的關注也說明，越來越多的台灣青年對大陸的真實面貌產生興趣。許多年輕人主動聯繫交流，希望能親自參與參訪團，到大陸走一走、看一看，用自己的雙眼和雙腳見證大陸的發展，切身體驗中華文化的魅力。他表示，衹有台灣的年輕人到大陸來用自己的雙眼見證用自己的雙腳實地走訪，才能夠打破信息繭房。



據蕭旭岑介紹，該文化之旅僅是今年兩岸青年交流的序章。接下來還將有多個台灣青年團陸續赴北京、重慶、廣東、廣西、天津、上海等地展開文化交流與參訪。他表示，我們希望通過持續、不間斷的交流，讓台灣青年真正認識大陸、親身體驗文化，用他們的判斷和語言去影響身邊的人，打破信息屏障。

