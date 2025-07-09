巴原外秘答中評：中巴經濟走廊邁入新階段

巴基斯坦伊斯蘭堡戰略研究所所長、原巴基斯坦外交秘書蘇海爾·馬哈茂德（中評社 許思悅攝） 中評社北京7月9日電（助理記者 許思悅）7月3日下午，第十三屆世界和平論壇第二場新聞發布會舉行，巴基斯坦伊斯蘭堡戰略研究所所長、原巴基斯坦外交秘書蘇海爾·馬哈茂德出席發布會。馬哈茂德回應了中評社記者關於“中巴經濟走廊（CPEC）效果與展望”的提問。



馬哈茂德充分肯定了CPEC對巴基斯坦經濟發展與基礎設施建設的促進作用。他表示，CPEC是巴基斯坦－中國全天候戰略合作非常重要的部分，我們把它稱之為“一帶一路”的旗艦項目。中方通過幫助巴基斯坦解決能源短缺問題，顯著改善了道路、基礎設施和互聯互通水平，創造了大量就業機會，為當地人民帶來繁榮。可以說，中巴經濟走廊所到之處，繁榮隨之而至。



馬哈茂德進而介紹了CPEC項目未來的發展方向。他指出，去年，中巴經濟走廊已完成十年建設。當前，該項目正進入轉型階段。如今，兩國在第二階段規劃中制定了更多目標，旨在進一步提升民眾生活水平，例如建設綠色走廊和面向未來的走廊，以助力巴基斯坦實現經濟發展目標。



馬哈茂德特別提到，在近期舉行的巴基斯坦－中國－阿富汗三邊會議上，各方同意將阿富汗納入合作框架，旨在加強三方經濟協作。中巴經濟走廊將推動三國互聯互通，同時打通中國經阿富汗進入中亞的通道。



馬哈茂德相信，CPEC項目已邁入新階段，這將為區域互聯互通與經濟繁榮作出重要貢獻。