快評：崔天凱談統一　一立場三要點

中評社快評／中國前駐美大使崔天凱3日在北京出席第十三屆世界和平論壇時談到台灣問題，重申政府立場。崔天凱說，台灣問題關乎中國主權和領土的完整，沒有談判和妥協的餘地，“中國就是要統一！沒有什麼好商量的！”崔天凱當天的表述還有三個要點。



其一，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，至今依然如此；如果美國能堅持一個中國原則，問題很容易得到解決。其二，認為中美競爭就是中國與美國爭霸，這是一個錯誤的認識；中國不想與任何人爭霸，也反對任何人稱霸。其三，中方希望與包括美國、歐洲及美國在亞太地區的盟國在內的所有國家發展正常、合作、友好的關係，中國的大門始終敞開，如果要搞遏制打壓，中國會堅決反制，兵來將擋，水來土掩。



“中國就是要統一！沒有什麼好商量的！”鏗鏘有力，擲地有聲。很多媒體報導了崔天凱當天的表述。中國政府此一立場一直堅定無比，就如特斯拉老闆馬斯克兩年前在一次受訪中稱，中國在台灣問題上的官方政策就是要實現統一，這一點無需解讀言外之意，而是要“認真對待”。



完成統一，可能以和平方式，也可能以非和平方式。以和平方式實現統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。如果堅持分裂，拒絕統一，甚至“以武謀獨”、“倚美謀獨”，就會挑起戰爭，給兩岸人民尤其是台灣人民帶來災難。



台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決。這是中華民族歷史演進大勢所決定，更是全體中華兒女的共同意志。“世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡”。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。