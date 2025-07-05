美得州洪水造成至少13人死逾20名兒童失蹤

中評社北京7月5日電／美國得克薩斯州官員４日說，得州中部地區夜間暴雨引發嚴重洪災，已造成至少13人死亡、多人失蹤。在河水暴漲的瓜達盧普河沿岸，逾20名參加夏令營活動的兒童下落不明。



新華社報導，得州克爾縣是主要受災區。該縣警察局長拉里·萊薩在記者會上說，預計該縣還將報告更多死亡人數。



得州副州長帕特里克說，在位於克爾縣、專為女童開設的一個名叫“神秘營”的夏令營，約23名兒童從４日凌晨至下午一直下落不明。該夏令營營地遭受洪水襲擊時約有750名兒童。



帕特里克說，得州已出動包括９支水上救援隊、至少14架直升機及500多名救援人員在營地附近搜尋，並救出多名被困樹上的成人和兒童。



得州官員說，死者中包括兒童，多人身份難以確認。



社交媒體視頻顯示，瓜達盧普河水暴漲，水勢洶湧，沖走車輛，漫過房屋，有的沿河城鎮大面積停電，街道上洪水及膝。



得州州長阿博特４日上午在社交媒體上說，得州在“調動所有可用資源”展開緊急救援。



美國國家氣象局說，４日凌晨，瓜達盧普河水位３小時內上漲約6.7米，接近歷史最高水位，之後因水位過高水位儀無法測量。由於降雨持續，一些河段水位預計繼續上漲。氣象局在凌晨4時許向沿河居民和營地人員手機發送了緊急警報。