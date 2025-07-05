法國總統馬克龍會見王毅

中評社北京7月5日電／當地時間7月4日，法國總統馬克龍在巴黎愛麗舍宮會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。



新華社報導，馬克龍請王毅轉達對習近平主席的良好祝願和友好情誼，表示法中在倡導多邊主義、遵守國際法等諸多重要問題上有著廣泛共識。當今世界不確定、不可預測因素增多，法中作為聯合國安理會常任理事國承擔著更為重要的責任。法方期待同中方加強國際經濟、金融、全球治理等方面政策協調，共同應對全球挑戰，為多邊主義注入更多活力，防止世界陷入霸權衝突和陣營對立。在建交50周年之際，歐中應作出戰略選擇，做彼此可預測、可信賴的朋友和伙伴。法方高度重視發展法中關係，歡迎中國加大對法投資，發展更為平衡的經貿關係。我期待適時再次訪華。



王毅轉達了習近平主席對馬克龍總統的親切問候，表示中方願同法方共同落實好兩國元首重要共識，籌備好下階段高層交往，深化各領域合作。中法是全面戰略伙伴，也是世界兩大穩定性力量。國際形勢越是動蕩，中法關係的戰略價值就愈加凸顯。中方認為，多極化潮流不可阻擋，全球化趨勢不可逆轉，應以聯合國成立80周年為契機，進一步強化聯合國核心地位，切實發揮其應有作用。我們願同法方加強戰略溝通和團結協作，共同踐行多邊主義，反對單邊霸凌，抵制陣營對立，為變亂交織的世界注入更多確定性和可預測性，推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，攜手構建人類命運共同體。



王毅表示，中國正向高質量發展邁進，致力於建設更高水平的開放型經濟新體制，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，同時積極推進擴大內需戰略。我們願同法國深化互利合作，希望法方為中國企業赴法投資興業提供更加良好和公平環境。中歐通過友好協商解決了白蘭地問題，希望法國作為歐盟核心大國，推動歐方妥善處理中歐經貿分歧，積極回應中方關切。



雙方還就烏克蘭危機、加沙局勢、伊朗核問題等交換了看法。