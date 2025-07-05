王毅：中法要做穩定、開放、包容、團結的力量

中評社北京7月5日電／當地時間7月4日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在巴黎同法國外長巴羅共同會見記者並現場回答提問。



新華社報導，王毅表示，兩國外長舉行會談並共同主持了中法高級別人文交流機制第七次會議，就中法、中歐關係進行了深入、積極、坦誠交流，達成一系列重要共識。雙方就兩國人文領域交流全面對表，做出新的合作規劃。雙方一致認為，當前國際局勢變亂交織，主要大國理應擔當作為。中法同為聯合國安理會常任理事國，應遵循聯合國成立宗旨，傳承以獨立自主為核心的中法建交精神，共同為世界的和平、穩定和發展作出中法貢獻。



一是密切戰略溝通，做穩定的力量。中法關係具有高度戰略性和前瞻性。無論國際形勢如何變化，中法都有意願、有能力通過溝通對話凝聚共識、妥處分歧、深化合作，確保兩國關係穩健發展。尊重彼此核心利益是中法戰略互信的基石，中方讚賞法方重申奉行一個中國政策。通過對話協商和平解決國際爭端是人間正道。中國願同法國加強戰略溝通協調，為烏克蘭危機、中東等熱點問題政治解決發揮建設性作用。



二是推進互利合作，做開放的力量。當前個別大國將關稅武器化，將經貿合作泛安全化，將本國利益置於各國利益之上。這種行徑嚴重干擾全球產供鏈穩定運行，嚴重損害國際社會的共同利益。歷史和現實無不證明，提升競爭力不能靠築牆設壘，脫鉤斷鏈最終只會孤立自己。中國已開啟高質量發展的新階段，將持續擴大高水平開放。中歐通過友好協商妥善解決了白蘭地問題。我們願進口更多法國優質產品，支持有實力的中國企業來法投資，希望並相信法方為中資企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。雙方既要持續深化核能、航空、航天等傳統領域合作，也要積極挖掘人工智能、綠色能源、生物科技等新興領域合作潛力。

