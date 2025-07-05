中法高級別人文交流機制第七次會議在巴黎舉行

中評社北京7月5日電／當地時間7月4日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在巴黎同法國外長巴羅共同主持中法高級別人文交流機制第七次會議。



新華社報導，王毅說，去年5月，習近平主席對法國進行歷史性訪問，共同慶祝建交60周年，為下一個60年的中法關係把舵定向。雙方一致同意，要增進人民彼此瞭解，加快人文交流“雙向奔赴”。一年來，在元首共識指引下，中法各領域加緊對接合作，取得積極成果。中法文化旅遊年圓滿成功，數百場活動好戲連台，6000多名法國學生赴華交流學習。雙方圍繞碳中和、文物保護和修復、健康醫學等開展系列主題活動。沉甸甸的“成績單”展現了中法人文交流的生機活力。



王毅表示，當前國際局勢變亂交織，越是衝突頻發的時代，越需要潤物無聲的人文交流；越是亂象叢生的世界，越需要攜手走出迷思，把握正確方向。中法作為東西方文明的重要代表，都擁有悠久歷史和燦爛文化，既各美其美，又美美與共，共同為人類進步帶來智慧和啟迪。中法建交不僅是兩個獨立大國的握手，也是兩個偉大文明的交匯。中法高級別人文交流機制積極推動兩國人文交流，有力促進了雙方民心相通。今年是中法關係“新甲子”開局之年，中法高級別人文交流機制也進入第二個10年。雙方要以兩國元首共識為引領，傳承獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的建交精神，不斷深化中法人文交流，為中歐乃至全球文明交流作出表率，為構建人類命運共同體築路架橋。



一是加強青年交往。落實好習近平主席提出的“3年1萬”重要倡議，用好中法青年使者、千人實習生、科研伙伴、傑出青年科研人員交流計劃。



二是深耕地方合作。創新交流合作形式。重新激活友城聯繫，繼續辦好中法市長圓桌會議，盡快重啟地方政府合作高層論壇。

