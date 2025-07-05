王毅同法國外長巴羅會談

中評社北京7月5日電／當地時間7月4日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在巴黎同法國外長巴羅會談。



新華社報導，王毅說，在兩國元首戰略引領下，中法保持高層交往，加強戰略協調，增進了理解互信。雙方成功舉辦高級別人文交流機制會議，呼籲發揮中法兩大文明優勢，促進文明交流互鑒、打破人為製造壁壘。今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80周年。80年來，中法曾多次在歷史關鍵節點作出正確戰略選擇，共同影響、塑造了世界發展進程，體現了中法關係的戰略性、前瞻性。面對單邊霸凌嚴重衝擊國際秩序，中法作為聯合國安理會常任理事國和獨立自主大國，應該再次承擔起時代使命，倡導踐行多邊主義，維護自由貿易規則，共同為世界和平擔當、為全球發展盡責、為人類進步助力。相信法方將繼續恪守一個中國原則，維護好兩國關係的政治基礎。



王毅表示，中法建立“從法國農場到中國餐桌”全鏈條快速協同機制，體現了雙方務實合作的高水平，希望法方同中方相向而行，做大中法合作蛋糕。雙方要持續深化核能、航空、航天等傳統關鍵領域合作，拓展人工智能、綠色能源、生物科技、銀發經濟等新興領域合作。中方支持有實力的中國企業來法投資，希望法方為中資企業提供公平、透明、非歧視、可預期的營商環境。中歐通過友好協商解決白蘭地問題，充分表明雙方完全有能力處理好摩擦，希望法國作為歐盟核心大國、自由貿易倡導者和綠色轉型引領者，為推動歐盟秉持同樣精神妥處分歧發揮建設性作用。



巴羅表示，面對當今紛繁複雜的國際形勢，法中、歐中應為世界提供更多穩定和理性力量。法中保持密切高層交往，務實合作和人文交流取得積極成果。法中都堅持多邊主義，法方期待同中方加強溝通協作，共同應對全球性挑戰。法國政府奉行一個中國政策，沒有任何變化。法方高度重視歐中伙伴關係，期待以歐中建交50周年為契機深化合作。



雙方還就烏克蘭危機、伊朗核問題等交換了看法。