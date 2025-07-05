美“獨立日”多地舉行反特朗普政府抗議

中評社北京7月5日電／當地時間4日，美國全國多地舉行反對特朗普政府移民、經濟和外交等政策的示威抗議。據當地媒體報導，參與者共有數十萬人。



新華社報導，當天，從芝加哥到洛杉磯，從弗吉尼亞州羅阿諾克到南達科他州蘇福爾斯再到俄勒岡州尤金，美國多地舉行了規模不一的抗議。示威者走上街頭，手持標語，表達對特朗普政府一系列內外政策的不滿。



抗議由“50501運動（50場抗議，50個州，1個運動）”等組織發起，主題為“解放美國”。“50501運動”在其官方網站說，4日的抗議活動主要在於展現四大訴求，即“將美國從貪婪的億萬富翁手中解放出來”“將美國從貧困中解放出來”“將美國從任意解雇和大量非法政令中解放出來”“將美國從仇恨和恐懼政治的枷鎖中解放出來”。



此次抗議活動計劃從4日持續到6日，貫穿整個美國“獨立日”假期周末，將在多地舉行300多場活動，也被稱為6月全美舉行的“不要國王”抗議活動的升級版。



除了集會和示威，組織者還基於社區展開其他類型活動，包括街區派對、橫幅投放、藝術創作等。



6月14日，美國各地爆發約2000場示威遊行，反對特朗普政府移民、衞生、教育、立法等方面政策，共計數百萬人參加。抗議活動以“不要國王”為名。