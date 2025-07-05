哈馬斯積極回應停火提議　談判前景將如何？

中評社北京7月5日電／巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）4日晚發表聲明說，已就加沙地帶停火提議向談判斡旋方作出“積極”回應。以色列媒體隨後援引以官員的話報導說，已收到哈馬斯的回應，目前正在研究細節。



加沙停火談判目前進展如何？停火協議可能包含哪些內容？達成協議的關鍵是什麼？



談判進展如何



新華社報導，美國總統特朗普1日表示，美國和以色列當天就加沙地帶局勢進行長時間會談，以方同意與哈馬斯達成60天停火協議的必要條件，卡塔爾和埃及將提交協議的最終文本。他希望哈馬斯也接受這項協議。哈馬斯2日說，已就停火提議開始內部磋商。



4日晚，哈馬斯發表聲明說，就阻止以色列對加沙地帶的侵略，哈馬斯與多個巴勒斯坦派別完成內部磋商，並向談判斡旋方作出“積極”回應。哈馬斯已“做好認真準備，以便立即開啟關於停火協議框架實施機制的談判”。



巴勒斯坦方面一名知情人士透露，哈馬斯基本同意最新停火協議的內容，僅提出了一些較小修改意見。以色列媒體4日晚援引以方官員的話報導說，以方已收到哈馬斯的回應，正在研究哈馬斯提出的修改意見。



美國有線電視新聞網4日援引一名知情人士的話報導說，預計以色列和哈馬斯將很快進入近距離傳話式談判階段，可能需要數天完成，也可能更快。這名知情人士說，談判的一項關鍵議題是停火期間以軍在加沙地帶後撤的時間表。

