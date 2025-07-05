美得州洪水致死至少24人　20多名女童失蹤

中評社北京7月5日電／美國得克薩斯州中部克爾縣警察局長拉里·萊薩4日晚說，該縣在暴雨引發的洪災中死亡人數已升至24人，另有20多名參加夏令營的女童下落不明。



新華社報導，萊薩在記者會上說，死亡人數可能繼續上升。除克爾縣外，肯德爾縣也報告有一人死亡，但尚不確定是否與洪水有關。



美國總統特朗普4日晚說，這場洪災“十分可怕”“令人震驚”，並承諾聯邦政府將提供災後援助。得州州長阿博特表示，這是“一場特大災難”，搜救工作將徹夜進行。此外，阿博特宣佈該州中部地區14個縣進入災難狀態。



得州副州長丹·帕特里克當天早些時候表示，在位於克爾縣、專為女童開設的一個名叫“神秘營”的沿河夏令營，20多名女童失蹤。據悉，該夏令營遭受洪水襲擊時約有750名兒童，洪水導致當地斷電斷水斷網，附近公路也被沖毀。截至美國中部時間4日21時，已有近240人被救出，其中167人依靠直升機脫困。



據《休斯敦紀事報》報導，死者中包括另一家夏令營的資深主管。報導說，得州中部丘陵地區夏令營經濟發達，每年吸引數以千計少年兒童，費用不菲。參加“神秘營”的營員每人費用超過4300美元。其他營地有的4周價格超過6000美元。



得克薩斯州今年發生多起嚴重洪水事件。