俄羅斯多地遭烏克蘭無人機襲擊

中評社北京7月5日電／俄羅斯國防部5日通報說，俄多地遭烏克蘭無人機襲擊，俄防空系統擊落累計超過100架無人機。烏克蘭軍方說，烏特種部隊當日凌晨對俄一軍用機場發動襲擊，以削弱俄軍對烏空襲能力。



新華社報導，俄國防部通報說，莫斯科時間4日23時至5日9時40分，俄防空系統在莫斯科及莫斯科州、沃羅涅日州、布良斯克州、別爾哥羅德州、庫爾斯克州等十多個地區累計擊落超過100架無人機。



莫斯科市市長索比亞寧當日在社交媒體發文說，意圖襲擊莫斯科的烏克蘭無人機已被俄防空部隊擊落。沃羅涅日州州長古謝夫也在社交媒體上發文稱，該州5日遭烏克蘭無人機襲擊，但未有人員傷亡。



另據俄聯邦航空運輸署5日消息，俄羅斯多個機場當日一度因無人機襲擊警報而臨時限制航班起降。



烏克蘭武裝部隊總參謀部5日在社交媒體發文說，烏特種部隊當日凌晨對沃羅涅日州的鮑里索格列布斯克軍用機場發動襲擊，以削弱俄軍對烏空襲能力。總參謀部說，該機場部署有蘇－34、蘇－35S和蘇－30SM等多款戰機，機場一處滑翔炸彈倉庫和一架教練機遭到襲擊，具體情況正在進一步核實中。



鮑里索格列布斯克軍用機場是俄空軍一處小型訓練機場。據烏方此前發佈的消息，烏國家安全局等部門曾兩次策劃實施對該機場的無人機襲擊，造成機場內多架戰機和彈藥庫等設施受損。