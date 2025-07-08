中俄韓澳專家談大國協調與衝突解決

大會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京7月8日電（記者 海涵 實習記者 許思悅 葉佳怡）第十三屆世界和平論壇7月4日下午舉行以“大國協調與衝突解決”為主題的大會，來自中國、俄羅斯、澳大利亞、韓國的學者談及大國協調對國際關係的重要性，他們表示，發展與進步、穩定與安全、和平與繁榮，衹有整個國際社會相向而動才能真正實現。對於人類前途命運富有特殊責任的世界大國，都有著不可推卸的歷史責任，義不容辭。



俄羅斯前總理米哈伊爾·葉菲莫維奇·弗拉德科夫作視頻發言，他指出，近年來，我們見證了國際關係發生了深刻的變革，這些變化促使我們以新的方式思考現有的世界秩序的基礎。與此同時，政治、經濟、科技、社會以及心理領域的發展進程也為世界帶來了新的挑戰。他提到，正在出現的多極秩序反映的是人類對經濟發展的客觀需求，但遺憾的是，西方國家仍然堅持一種完全不同的思維方式，殖民主義殘餘思想仍主導著他們的思維模式。俄羅斯同中國、印度、巴西、南非以及其他一些志同道合的國家正在努力為一種新的國際合作模式創造條件，這些努力符合全球大多數國家的利益，已經有一些有效國際合作的典範。他談到，近年來，我們目睹了破壞性的國際衝突，包括當前的伊朗與以色列之間的衝突，全人類必須盡一切努力來避免類似衝突，並且永遠銘記第二次世界大戰帶來的災難性的後果。二戰的教訓應當成為國際社會團結一致共同維護和平的動力，願和平不只是短暫的，儘管此時我們可能會這樣安慰自己，和平應該是永恒的。



中聯部原副部長於洪君表示，從凡爾賽體系到雅爾塔體系，大國協調機制嚴重扭曲，歷史教訓深刻而慘痛。今天我們回顧和總結反法西斯勝利80周年，絕對不能忽視當年大國協調機制嚴重扭曲缺失造成的歷史教訓。不過也應當指出，在大國協調嚴重缺失，大規模國際衝突日益迫近的時候，還是有不少非政府的半政府的多邊組織與機構逆勢而生。今天的國際法院、國際勞工組織、世界電聯大會、世界動物衛生組織還有國際新興組織都是那個時候成立的，這說明無論國際形勢多麼嚴峻，人類社會渴望協調、協商與協作的意願始終未滅。他強調，我們要警惕偽多邊主義對於支離破碎的現行國際秩序的衝擊，包括經貿秩序和安全架構，要警惕美國社會特朗普化，要警惕特朗普現象國際化，對於大國協調機制的破壞和瓦解作用。發展與進步、穩定與安全、和平與繁榮，衹有整個國際社會相向而動才能真正實現。對於人類前途命運富有特殊責任的世界大國，無論是傳統大國，還是新型大國，都有著不可推卸的歷史責任，義不容辭。