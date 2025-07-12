中評現場：山東艦訪港 軍民互動溫情

首次隨艦訪港的二級上士高妍向中評社記者展示了香港市民贈送的禮物（中評社 秦殊攝） 中評社香港7月12日電（記者 秦殊）近日山東艦訪港，不僅向香港市民展示了中國海軍的颯爽英姿，更通過開放參觀活動搭建起了軍民互動的橋樑。香港市民不僅有幸近距離感受到航母風采，更與艦上官兵互動，留下一段段溫情故事。



訪港首日，700餘海軍官兵身著白色軍裝在飛行甲板整齊列隊，以白色軍裝拼出“國家安好”四個大字，壯觀場面令市民歎為觀止。開放參觀期間，中評社記者看到，既有身著白色軍裝的禮儀兵，也有全副武裝的戰備人員，還有堅守崗位的操作人員。他們工作時嚴謹專注，面對市民時卻展現出親切友善的一面，這種"剛柔並濟"的形象給參觀者留下深刻印象。



首次隨艦訪港的二級上士高妍表述，香港的繁榮令她驚歎，維港夜景更是震撼人心。她特別向中評社記者展示了香港市民贈送的禮物----海軍公仔和國旗、區旗，這些飽含心意的紀念品讓她深受感動。



此外，艦上還上演了溫馨一幕。香港市民呂伯伯通過新聞得知艦上有一位名叫“謝回歸”的海軍上尉，恰巧出生在香港回歸當天。於是，他特意登艦將珍藏了28年的香港回歸紀念郵票贈予這位軍官。這份跨越時空的特別禮物，見證了香港與祖國血脈相連的深厚情誼。

