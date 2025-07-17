中評回顧：探秘山東艦上“立起來的消防服”

借助這個特殊掛架，可以自主"站立"起來，實現單人快速穿戴。（中評社 秦殊攝） 中評社香港7月17日電（記者 秦殊）山東艦編隊日前訪港掀起一股"航母熱"。中評社記者登上這艘完全由我國自主設計建造的航母時，在損管器材展示區發現了一件令人驚嘆的國產專利裝備，近距離感受到了中國制造的創新智慧。



在展示區右側，一份"實用新型專利證書"格外醒目。走近看，了解到這是艦員自主研發的"升降式連體消防服裝具掛架"專利證書。現場艦員向中評社記者生動演示了這一創新裝備的神奇之處：以往需要兩人協助才能穿著的連體式消防服，現在借助這個特殊掛架，可以自主"站立"起來，實現單人快速穿戴。



艦員告訴中評社記者，這套國產連體消防服是處置有毒、濃煙等危險火情時的必備裝備。"掛架的發明不僅節省了大量著裝時間，更在緊急情況下為搶險爭取了寶貴時間。"



中評社記者在展示區還見識了多種自主研發的損管裝備。艦員如數家珍地展示了一款快速鎖緊螺杆："這個小裝置能在關鍵時刻防止海水湧入艙室。"此外，根據不同管徑設計的系列快速閥門裝置，展現了艦員們立足實戰需求的創新智慧。每一個看似簡單的工具背後，都凝聚著海軍官兵的實戰經驗和創新精神。

