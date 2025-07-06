中評現場：登艦！直擊首艘國產航母

由航空母艦山東艦領銜的航母編隊7月3日抵港，開啟為期5天的訪問活動（中評社 秦殊攝） 中評社香港7月6日電（記者 秦殊）今年是香港回歸祖國28週年，由航空母艦山東艦領銜的航母編隊7月3日抵港，開啟為期5天的訪問活動。這是我國首艘國產航母山東艦首次訪港，是首次面向公眾開放參觀，也是歷次訪港艦艇規模最大的一次。山東艦航母編隊此訪備受香港市民歡迎，參觀票直接一分鐘內“秒光”。昨天上午，中評社記者有幸登上山東艦，一睹國之重器首艘國產航母的風采。



航母是國之重器、大國標配，具有強大的作戰能力，也被稱為捍衛國家主權、領土完整及發展利益的海上“移動長城”。此次訪港海軍艦艇編隊由航空母艦山東艦，導彈驅逐艦延安艦、湛江艦，導彈護衛艦運城艦組成。其中，山東艦，舷號17，是首艘完全由我國自主設計、自主建造、自主配套的常規動力航空母艦。2017年4月26日下水，2019年12月在海南三亞交接入列，標誌著中國海軍進入國產航母時代。目前，中國已有三艘航母，是世界上少數幾個同時擁有2艘或2艘以上航母的國家之一。



在中環1號碼頭安檢後，搭乘接駁船，歷經一個半小時左右船程抵達山東艦停泊海域。中評社記者看到，一路上市民們都翹首以盼地望著船窗外。隨著距離越來越近，這艘巨艦越來越清晰地浮現在眼前，此時的船上也響起一陣陣快門聲。當接駁船靠近航母時，大家更是被這個長315米、高約20層樓的“大國重器”宏偉英姿震驚到只剩下“哇”的表情。當然，參觀國產航母的震撼遠不止於此。



令人最難忘、最興奮的便是，搭乘“最牛電梯”巨型升降機直通飛行甲板。來到甲板上方，猶如來到一座移動的海上機場，甲板面積大約有15000多平方米，相當於兩個足球場那麼大，可以搭載數十架艦載戰鬥機、各型直升機。中評社記者看到，甲板上停放著艦載戰鬥機殲－15和殲－15T，著艦跑道長達200多米，場面十分壯觀。



據悉，自2020年5月，山東艦開始出海執行首次軍事任務以來，山東艦刷新我國航母事業多個“首次”，探索出了一條獨具中國特色的航母事業發展之路。出遠海、闖大洋，山東艦從渤海試驗到南海訓練，從近海練兵到遠海部署，圓滿完成首次實兵對抗、首次跨區機動等10餘項重大演訓任務。如今，隨著山東艦航母編隊的戰鬥力不斷躍升，航跡也在不斷延伸刷新。

