中評現場：殲15和15T同台亮相護市民

殲-15和殲-15T首次同台亮相（中評社 秦殊攝） 中評社香港7月6日電（記者 秦殊）7月5日是山東艦航母編隊訪問香港開放參觀的第二天，殲-15和殲-15T展示區依舊備受矚目，成為市民們喜愛的火爆打卡點，昨天更是成為了市民們的避雨的“安全港灣”。



殲-15T是我國研發的一型單座重型艦載戰鬥機，是航母編隊的核心武器裝備，殲-15T和霹靂-15遠程空空導彈所構成的“雙15”組合，成為目前航母戰鬥群超視距空戰的王牌。令市民們倍感興奮的是，這不僅是殲-15T首次在航母甲板上對公眾開放，也是基礎款殲-15和彈射型殲-15T兩型“飛鯊”艦載戰鬥機首次同台對公眾亮相。



昨天參觀過程中的意外小插曲令市民們對殲-15和殲-15T建立了更深的情感連結。當市民們參觀正盡興時，維多利亞灣西面2號錨地山東艦錨泊處卻突然下起了雨，市民們紛紛來到戰機機翼下避雨，此時的殲-15和殲-15T立即展現出守護市民本色，很好地幫助市民躲過一場雨。期間，儘管很快士兵們也以最快的速度給大家送來了一次性雨衣，但大家似乎都不願意離開這個充滿安全感的“港灣”，有市民感歎表示“太幸運了，人生第一次體驗在殲-15T下躲雨”。



中評社記者注意觀察到，殲-15T和殲-15有著明顯區別。相較於殲-15，它的機頭罩顔色更淺，同時增加了彈射鈎。為增強艦基彈射起飛能力，增大起落架承受重力，殲-15T重點對起落架進行了加固，可以滿油滿彈彈射起飛。它優化了武器系統，可以掛載多種新型導彈，雷達探測範圍更遠功率更大，探測和打擊對抗能力顯著增強。如果說殲-15解決中國航母艦載機“從無到有”的問題，殲-15T則實現“從有到強”的跨越。

