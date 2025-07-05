美軍方暫停一個關聯馬斯克企業的試驗項目

中評社北京7月5日電／新華社援引美國媒體報導，美國空軍已暫停一個貨運火箭試飛項目，緣由關聯對生態環境的影響。



美國空軍計劃與企業合作，利用商業火箭在“戰術時間”內把至多100噸的貨物運送到全球任何地方。軍方計劃在太平洋約翰斯頓環礁上建造兩個火箭著陸場用於試驗。美國軍方2020年10月說，正與企業家埃隆·馬斯克旗下的美國太空探索技術公司開展合作，然而至今沒有確認合作企業。



據《聯邦政府紀事》3月報導，美國軍方正在對建造著陸場進行環境評估，環評內容包括著陸場的建設及運轉、4年內每年多至10次火箭著陸對約翰斯頓環礁的影響。環保組織反對著陸場建造計劃。



美國《星條旗報》本月3日報導，空軍發言人在一封電子郵件中說，正在考慮約翰斯頓環礁以外地點作為貨運火箭項目試驗場地，對約翰斯頓環礁的環評暫時擱置。今後是否重啟或終止環評，將另行發布通告。



約翰斯頓環礁距離美國夏威夷大約1300公里，屬於美國無建制領土，長期被用作美國軍事試驗場地。上世紀50和60年代，這裡在美國核武器試驗中被用作導彈發射場，數次試驗失敗造成了放射性物質鈈污染。



一個環保組織3月說，美國軍方控制下的約翰斯頓環礁承受了核試驗和化學彈藥儲存和銷毀等“毀滅性活動”，建造貨運火箭著陸場將給當地造成“更多無法挽回的破壞”。