尹錫悅出席內亂特檢組第二次傳喚調查

中評社北京7月5日電／當地時間7月5日，韓國前總統尹錫悅出席了內亂特檢組的第二次傳喚調查。尹錫悅於當地時間5日上午9時01分抵達內亂特檢組所在的首爾高級檢察廳，比內亂特檢組要求的時間晚了一分鐘。



央視新聞報導，特檢組計劃首先就尹錫悅妨礙逮捕、指示删除加密電話記錄等嫌疑展開調查。在特檢組6月28日對尹錫悅進行首次傳喚調查時，尹錫悅拒絕接受警察廳重大犯罪調查課長朴昌煥作為調查人的問詢，理由是根據《刑事訴訟法》，特檢調查的主體是檢察官，尹錫悅僅接受檢察官的調查而不接受警方的調查；此外，尹錫悅方堅稱對其的逮捕是非法的，而朴昌煥是指揮“非法逮捕”的人，因此要求更換調查人員，否則就不接受調查，調查因此中斷了數小時。



特檢組強調，特檢組的原則是，繼續由朴昌煥就妨礙逮捕等嫌疑對尹錫悅進行問詢。特檢組也在首次對尹錫悅傳喚調查後集中對這一嫌疑展開了調查，為此傳喚了前警衛處次長金成勛和前警衛處長朴鐘俊。



此外，特檢組還計劃當天就緊急戒嚴前、後舉行的國務會議展開調查。為此，特檢組本周內先後傳喚了前國務總理韓德洙、產業通商資源部長官安德根、科學技術信息通信部長官劉相任、前總統辦公室執行室長金正煥、前民政首席秘書官金珠賢和教育部長官李周浩等官員，並就其相關嫌疑展開了調查。



特檢組還計劃在當天就尹錫悅的外患罪嫌疑展開調查。特檢組為此已對韓國國防科學研究所航空技術研究院的研究員及多名軍方人員進行了調查，獲得了有關尹錫悅指示向平壤派出無人機的證據。