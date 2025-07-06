中評現場：揭秘航母甲板上的“彩虹人”

身著黃色馬甲的引導員（中評社 秦殊攝） 中評社香港7月6日電（記者 秦殊）7月5日上午，在我國首艘國產航母山東艦上，中評社記者不僅見到了身著迷彩服及白色軍服的官兵們，還注意到甲板上有一群身著五顏六色馬甲背心的工作人員，他們就是傳說中航母甲板上的“彩虹人”。



航空母艦通常配有數千名官兵，他們承擔不同職責，出入機庫、起降回收環環相扣，令航母運轉宛如一座“移動城市”。在山東艦上，有調度甲板空間的航空保障值更官，有高溫鍋爐房內辛苦的機電兵，有負責全艦飲食和生活的艦務部門，也有醫務中心的“海上白衣天使”等等。



中評社記者注意到，航母甲板上的工作人員都身著五顏六色的馬甲背心。據介紹，這些顏色分別代表不同類型的工作內容，如指揮、維修和燃油補給等，7種不同顏色的背心使甲板人員管理井然有序。只見身著黃色馬甲的引導員在機庫裡訓練有素地進行著一套動作指令，指揮著巨型升降台安全升降；一旁身著藍色馬甲的工作人員根據指令操控著開關按鈕，一切指令雖無聲，但彼此間的配合卻是如此默契，令現場一眾參觀者驚歎不已。期間，不少民眾主動上前與“彩虹人”合影。



為了讓香港市民有更深入的體驗，山東艦還特別在甲板上擺放展示了不同顏色的識別服。據工作人員介紹，其中咖啡色屬於機務人員，紅色屬於槍彈人員，紫色則屬於燃油補給人員等。中評社記者看到，有不少市民對甲板識別服非常感興趣，在聽取工作人員介紹後，也紛紛拿起自己喜歡的顏色試穿留念。

