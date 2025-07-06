快評：藍白大咖聯手反惡罷　決戰倒數20天

中評社快評／國民黨反制綠營“大罷免”行動，5日下午在台北市政府前舉辦首場反惡罷大造勢，雙北、桃園3市藍營首長蔣萬安、侯友宜、張善政合體，民眾黨主席黃國昌率黨內市議員到場力挺。被視為國民黨主席熱門人選之一的台中市長盧秀燕也動起來。



“大罷免”首波投票日定在7月26日，目前已進入最終階段，決戰最後20天。賴清德原定昨晚於高雄發表“團結十講”第五講，後以颱風為由取消。國民黨主席朱立倫表示，民進黨內部都希望賴清德不要再講，因為是“亂台十講”，亂講只會讓台灣更混亂。



國民黨昨天的造勢活動邀請黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、中廣前董事長趙少康、民眾黨主席黃國昌、前台北市長郝龍斌、國民黨副主席連勝文、台北市議長戴錫欽，以及多名前“立委”鄭麗文、郭正亮等出席支持。藍白大咖齊集，土氣高昂。



配合藍營首場反罷免造勢，盧秀燕當天也動起來，雖然沒有出席台北市政府前造勢活動，但腳步卻橫跨台北、基隆、台中三市，按照個人節奏推進反罷免。盧秀燕呼籲在野陣營團結一致反對罷免，強調大家都是賴清德“眼中的雜質”，藍白兩黨應該團結合作。在台中，盧秀燕與民眾黨主席黃國昌都已授權使用彼此的照片支持反罷免，接下來幾天也會與黃國昌合體站台。



距離“大罷免”首波投票日僅餘20天，進入最終決戰階段。最新情勢是，賴清德“團結十講”可能出現反效果，成為凝聚藍白反罷的破口，也已見到藍白士氣提升。捲入京華城弊案的台北市前副市長彭振聲的妻子早前輕生事件，也進一步刺激了白營的反罷意願。決戰最終階段，藍白與綠營都在衝刺。