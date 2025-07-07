中評關注：航母為何選擇在香港開放

山東艦航母甲板有兩個足球場大（中評社 秦殊攝） 中評社香港7月7日電（記者 秦殊）剛剛完成與遼寧艦編隊在西太平洋的遠海實戰化訓練後，山東艦編隊7月3日抵港，開展為期5天的訪港活動。這是航母山東艦編隊首次訪港並對外開放，也是時隔八年後，香港再次迎來中國第二艘航母的到訪。香港成為唯一接待過兩艘航母且兩艘航母均舉辦對外開放活動的城市。



自香港回歸祖國以來，人民海軍艦艇已以多種形式8次到訪香港，從艦艇編隊、護航編隊到艦母編隊，創造了多個“首次”和“唯一”，許多人民海軍最新型艦艇都選擇在香港首次對公眾開放。2017年，為慶祝香港慶祝回歸祖國20周年，遼寧艦訪港並開放參觀，這也是遼寧艦唯一一次面向公眾開放。去年11月，我國自主研發建造的075型兩棲攻擊艦海南艦訪港期間，首次對公眾開放參觀。而此次由航空母艦山東艦、導彈驅逐艦延安艦、湛江艦以及導彈護衛艦運城艦組成的海軍艦艇編隊也是首次面向市民開放。



香港作為國際自由港、條件優良的深水港，以及國際旅遊和購物之都，長期以來一直是各國海軍艦船在東方最熱衷停靠和補給的港口，並且成為國際海軍力量展示的重要平台。此前，美國、英國的航母曾多次靠泊香港，向香港公眾開放有限區域。



軍事專家指出，解放軍新型戰艦訪港，尤其是遼寧艦、山東艦首次對公眾開放均選擇在香港，具有特殊的意義：一方面，通過最新型艦艇的展示，直觀呈現中國國防與軍隊建設成就，讓香港同胞切身感受祖國強大軍力，在近距離接觸“大國重器”過程中，進一步增強民族自豪感和愛國情懷；另一方面，香港作為對外開放窗口，可向國際社會展現中國海軍發展成果及官兵的良好精神風貌，彰顯人民海軍維護地區和平與繁榮的強大能力。

