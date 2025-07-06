【
大
中
小
】 【
打 印
】
馬斯克在社交媒體上表示“美國黨”成立
http://www.CRNTT.com
2025-07-06 09:07:31
中評社香港7月6日電／據新華社報導，美國億萬富翁埃隆·馬斯克當地時間5日在社交媒體上發布消息：“今天，‘美國黨’的成立還給你們自由。”一天前，馬斯克在社交媒體上就是否成立新黨發起投票。在收到的124.9萬網絡投票中，65.4%的網民支持成立新黨。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
特朗普：將檢視是否驅逐馬斯克回南非
(2025-07-02 11:05:51)
馬斯克威脅讓支持“大而美”法案的議員落選
(2025-07-01 16:11:19)
馬斯克再批“大而美”法案 重提美需要新政黨
(2025-07-01 11:17:26)
馬斯克再次痛批特朗普“大而美”法案
(2025-06-29 11:25:22)
特朗普回應馬斯克道歉：他這樣做非常好
(2025-06-12 09:40:58)
人走茶涼 美DOGE員工或成政治清算目標
(2025-06-10 14:14:27)
特朗普與馬斯克翻臉 美航天國防政策陷混亂
(2025-06-09 11:15:51)
馬斯克與美財長在白宮大打出手
(2025-06-09 11:14:20)
無意修復關係 特朗普警告馬斯克
(2025-06-08 17:27:27)
特朗普說他與馬斯克的關係已經結束
(2025-06-08 11:44:18)