馬斯克在社交媒體上表示“美國黨”成立

中評社香港7月6日電／據新華社報導，美國億萬富翁埃隆·馬斯克當地時間5日在社交媒體上發布消息：“今天，‘美國黨’的成立還給你們自由。”一天前，馬斯克在社交媒體上就是否成立新黨發起投票。在收到的124.9萬網絡投票中，65.4%的網民支持成立新黨。