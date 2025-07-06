從賣產品到賣生活方式　中國鄉村綠色消費轉型

中評社香港7月6日電／過去五年，居住在中國西南部大山里的“85後”侗族女孩楊成蘭的經營方式發生了讓她預料不到的變化：從“賣產品”走向了“賣生活方式”。



“以前我主要向客戶推銷侗布和侗族服飾產品，現在主要向他們推銷侗布和侗族服飾製作等，讓他們到山里來體驗生活！”家在貴州省黔東南州榕江縣栽麻鎮豐登侗寨的楊成蘭說，這是由於消費和市場轉型帶來的變化。



新華社報導，2016年，在外闖蕩7年的楊成蘭返鄉創業，她把寨裡侗族群眾自製的侗布技藝和侗族服飾技藝傳承下來，並帶領當地織娘、繡娘、染娘一起生產製作，年銷售侗布和侗族服飾上百萬元。



經過五年發展，楊成蘭修建了侗布製作、侗布染色、侗族服飾體驗工坊，讓研學群體、遊客、客商等體驗侗族生活方式，一堂體驗課從百餘元到數百元不等，很受歡迎。



“近年來，客戶愈發重視消費體驗，通過工坊活動，融入山村生產生活，返回前又帶走了產品。”楊成蘭說，通過“賣生活方式”，也推動了“賣產品”，近兩年年均營業額兩三百萬元。



黨的二十大報告提出，倡導綠色消費，推動形成綠色低碳的生產方式和生活方式。這既是推動經濟社會發展低碳化、綠色化的關鍵一招，也是滿足人民日益增長的美好生活需要的重要舉措。



今年5月，重慶市首屆長江三峽自行車邀請賽在忠縣開賽，吸引全國136個城市的500餘名騎手，在山水之間縱享速度與激情；6月，2025中國廬山西海垂釣運動季開幕式舉辦，活動吸引全國近300支隊伍約千名選手參加，大家一同感受水光山色……