國台辦就啟用M503航線W121銜接線答問

中評社香港7月6日電／新華社報導，國務院台辦發言人陳斌華6日答記者問表示，民航局7月6日宣布，啟用M503航線W121銜接航線。這一舉措，是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，對兩岸同胞都有利。



陳斌華指出，M503航線位於上海飛行情報區內，設立和啟用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作。自M503航線及W122、W123銜接航線啟用以來，總體運行安全平穩，切實改善了兩岸航班運營，進一步便利了兩岸人員往來。