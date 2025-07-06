【
大
中
小
】 【
打 印
】
國台辦就啟用M503航線W121銜接線答問
http://www.CRNTT.com
2025-07-06 10:17:22
中評社香港7月6日電／新華社報導，國務院台辦發言人陳斌華6日答記者問表示，民航局7月6日宣布，啟用M503航線W121銜接航線。這一舉措，是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，對兩岸同胞都有利。
陳斌華指出，M503航線位於上海飛行情報區內，設立和啟用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作。自M503航線及W122、W123銜接航線啟用以來，總體運行安全平穩，切實改善了兩岸航班運營，進一步便利了兩岸人員往來。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
國台辦回應賴清德“團結十講”第四講內容
(2025-07-02 15:21:01)
國台辦：賴清德暴露冥頑不化的“台獨”本性
(2025-06-30 17:41:03)
國台辦：民進黨製造的“信息繭房”正在崩塌
(2025-06-25 13:47:56)
國台辦：將採取措施維護兩岸經貿交流合作
(2025-06-25 13:46:43)
國台辦：免收台灣“首來族”申辦台胞證件費
(2025-06-25 13:44:54)
美通過“不歧視台灣法案” 國台辦回應
(2025-06-25 13:43:59)
國台辦6月25日例行發佈會全文
(2025-06-25 13:42:03)
國臺辦：罔顧民生的賣台行徑嚴重損害民眾利益
(2025-06-25 13:00:50)
國台辦：兩岸深厚的歷史文化聯結誰都割不斷
(2025-06-25 12:53:19)
國台辦：賴講話是行分裂之實的“台獨”自白
(2025-06-25 12:51:21)