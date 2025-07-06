哈梅內伊出席宗教活動　以伊衝突後首公開露面

中評社香港7月6日電／伊朗最高領袖哈梅內伊星期六在首都德黑蘭出席一場宗教活動，是他自上個月伊朗與以色列爆發為期12日的軍事衝突以來，首次公開露面。



據香港電台報導，伊朗國營電視台播放的片段顯示，86歲的哈梅內伊穿上黑衣出席在一個清真寺舉行的活動，接受民眾歡呼。



出於安全理由，哈梅內伊在以伊衝突期間都是發表預錄講話。